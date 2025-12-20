Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başladı. Ali Yılmaz'ın yönettiği 90 dakikada Süleyman Özay ve Samet Çiçek yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Ferhan Kestanlıoğlu oturuyor.

Felipe, Serdar, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko, Yalçın, Kerem, Draguş, Thiam, Umut.

Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent Fred, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca, Duran.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Eyüpspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlara çağırılan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü, karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertli ekipte kart sınırında ise 2 isim bulunuyor. Sakatlığı bulunan Archie Brown'ın yanı sıra Edson Alvarez'in de 3 sarı kartı var. Meksikalı futbolcu, yarın oynanacak karşılaşmada kart görmesi durumunda ikinci yarının ilk maçı olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ikas Eyüpspor'da ise Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları var.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'e geçen sezon yükselen Eyüpspor'la 2 mücadeleye çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlarda 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

Geçen sezon rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı maçı ise 2-1 kazanmıştı.

EYÜPSPOR'DA 3 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Eyüpspor'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Yalçın Kayan, Denis Draguş ve Prince Ampem, Fenerbahçe ile oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde ligin 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapamayacak.