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Spor

CANLI! Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u ağırlıyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:01 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:25
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbaçe, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.

İLK 11'LER 

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Novak, Gustavo, Sosa, Ömer Faruk, Pelkas, Mert Hakan, Thiam.

KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel, Hasan, Rasimcan, Taşkın, Abdullah, Sergen, Sadık Arda, Gökhan, Berk, Onur Özcan, Ömer Çetinbaş.

Canlı skor

Fenerbahçe 0-0 Karacabey Belediyespor 

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