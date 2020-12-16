Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbaçe, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Novak, Gustavo, Sosa, Ömer Faruk, Pelkas, Mert Hakan, Thiam.
KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel, Hasan, Rasimcan, Taşkın, Abdullah, Sergen, Sadık Arda, Gökhan, Berk, Onur Özcan, Ömer Çetinbaş.
Canlı skor
Fenerbahçe 0-0 Karacabey Belediyespor
Goller: