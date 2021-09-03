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Spor

CANLI | Filenin Sultanları final için sahada! Rakip Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye Sırbistan maçının canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

3 Eylül 2021 Cuma 18:11 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 18:11
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A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Sırbistan, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında kozlarını paylaşıyor.

İLK SET OYNANIYOR

Türkiye: 0

Sırbistan: 0

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti. Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.

"Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti. 8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

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