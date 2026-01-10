İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI: Galatasaray-Fenerbahçe

Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz...

HABER MERKEZİ10 Ocak 2026 Cumartesi 15:14 - Güncelleme:
CANLI: Galatasaray-Fenerbahçe
ABONE OL

Turkcell Süper Kupa final maçında İstanbul'da Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, ATV'den yayımlanıyor.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat oynanan derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapıyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

İLK YARIDAKİ DERBİ 1-1 BİTTİ

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 1-1 sona erdi. Süper Lig'in 14. haftasında Chobani Stadı'nda yapılan müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüne engel olamayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.

G.SARAY'IN HEDEFİ 8. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, 2006'dan bu yana "Süper Kupa" adıyla düzenlenen finali 7 kez kazandı. Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım ünvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, sekizinci şampiyonluğunu hedefliyor. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası" adıyla 33 kez düzenlenen organizasyonda da 10 kez mutlu sona ulaştı.

F.BAHÇE, EN SON 2014'TE KAZANDI

2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da Fenerbahçe, 6 kez final oynama hakkı kazandı. 2007 yılında Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009'da da finalde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldırdı. Fenerbahçe biri hükmen 3 kez de finalde kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 3 finali de Galatasaray'a karşı oynadı.

1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe, 6 kez kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler bu kupada 12 kez finale yükselip 5'inden galibiyetle ayrılarak kupaya uzanırken 1967-68 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için o dönemki statü gereği maç yapmadan kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde 7 kez rakiplerine kaybetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.