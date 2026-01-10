Turkcell Süper Kupa final maçında İstanbul'da Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, ATV'den yayımlanıyor.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat oynanan derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapıyor.

GALATASARAY: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

İLK YARIDAKİ DERBİ 1-1 BİTTİ

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 1-1 sona erdi. Süper Lig'in 14. haftasında Chobani Stadı'nda yapılan müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüne engel olamayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.

G.SARAY'IN HEDEFİ 8. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, 2006'dan bu yana "Süper Kupa" adıyla düzenlenen finali 7 kez kazandı. Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım ünvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, sekizinci şampiyonluğunu hedefliyor. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası" adıyla 33 kez düzenlenen organizasyonda da 10 kez mutlu sona ulaştı.

F.BAHÇE, EN SON 2014'TE KAZANDI

2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da Fenerbahçe, 6 kez final oynama hakkı kazandı. 2007 yılında Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009'da da finalde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldırdı. Fenerbahçe biri hükmen 3 kez de finalde kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 3 finali de Galatasaray'a karşı oynadı.

1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe, 6 kez kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler bu kupada 12 kez finale yükselip 5'inden galibiyetle ayrılarak kupaya uzanırken 1967-68 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için o dönemki statü gereği maç yapmadan kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde 7 kez rakiplerine kaybetti.