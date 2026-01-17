Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gaziantep FK'yi ağırlıyor.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Gaziantep FK: Gaziantep FK XI: Zafer, Sangare, Arda, Mujakic, Perez, Melih, Ogün, Yusuf, Maxim, Bayo, Draguş.

Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

Sezondaki 17 maçta 6'şar galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray, bu sezon ligin ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

KRİTİK EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda Gaziantep FK maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, yarınki maçta forma giyemiyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamıyor.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, oynayamıyor.

Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'da kadroda yer almıyor.

14. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 17 Ocak Cumartesi günü 14. kez karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 13 maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, 1 müsabakayı da Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 30 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.