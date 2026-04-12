Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor.

RAMS Park'ta yapılan maç, saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. VAR koltuğunda ise Adnan Deniz Kayatepe oturuyor.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper.

Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar.

Süper Lig'de geride kalan 28 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 67 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dörder puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaeli temsilcisi de iyi bir sezon geçiriyor. Uzun süre sonra Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlı takım, 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgiyle 34 puan aldı. Kocaelispor, 29. haftaya 8. sırada girdi.

OSIMHEN FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Kocaelispor'a karşı görev alamıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırılan ve ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcü, bu karşılaşmada da forma giyemiyor.

Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve cezasını Göztepe ile yapılan erteleme maçında çeken Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuştu.

EREN ELMALI KART SINIRINDA

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bu müsabakada da cezalandırılması durumunda 30. haftadaki Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

SON 32 İÇ SAHA MAÇINDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 32 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 6 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

42. RANDEVU

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya geliyor.

Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 39 golle cevap verdi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de yapılan maçı yeşil-siyahlı takım 1-0 kazandı.