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Spor

CANLI: Galatasaray-Sivasspor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. Maçın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz...

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 11:39 - Güncelleme:
CANLI: Galatasaray-Sivasspor
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde geride kalan 31 müsabakada 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 80 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi.

Kırmızı-beyazlı ekip ise 32 mücadelede 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, averajla küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un önünde 15. sırada yer aldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus, Morata, Barış Alper, Osimhen.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj.

İLK YARIDAKİ MAÇIN GALİBİ GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-2 kazandı.

Ligin 15. haftasında Sivas'ta yapılan müsabakanın 15. dakikasında 1 kişi eksik kalan, 25. dakikada ise 1-0 geri düşen Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz attı. Sivasspor'un gollerini Garry Rodrigues ile Bekir Turaç Böke kaydetti.

SAHASINDAKİ SON 15 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

LİGDE 38. RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 37 maçtan 23'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 82 golüne, Sivasspor 48 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2023-2024 sezonunda sahasında 6-1'lik skorla elde etti.

Sivasspor ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı.

Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.

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