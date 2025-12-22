İSTANBUL 12°C / 9°C
Spor

CANLI: Gençlerbirliği - Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

22 Aralık 2025 Pazartesi 18:09
CANLI: Gençlerbirliği - Trabzonspor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta ve ilk devrenin son maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı beIN Sports 1 naklen yayınlayacak ve hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan, Koita.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Muçi, Zubkov, Felipe, Sikan.

FORM DURUMLARI

Süper Lig'de 35 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor galip gelerek hem devreye moralli girmek hem de zirve iddiasını sürdürmek istiyor. 15 puanla 13'üncü sırada yer alan Gençlerbirliği ise sahasında puan ya da puanlar kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

TRABZONSPOR'DA 7, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 6 EKSİK

Trabzonspor'dan yapılan duyuruda, Edin Visca, Okay Yokuşlu, Rayyan Baniya, Mustafa Eskihellaç, Tim-Jabol Folcarelli, Christ Inao Oluai, Paul Onuachu'nun Ankara kafilesinde yer almadığı açıklandı.

Gençlerbirliği'nde ise Moussa Kyabou, Emirhan Ünal, Abdullah Şahindere, Peter Etebo, Gökhan Akkan sakatlıkları, Mbaye Niang ise cezası nedeniyle maçta yer alamayacak.

LİGDE 73. RANDEVU

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, ligde 73. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasındaki 72 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 137 gol attı, kalesinde 67 gol gördü.

ANKARA'DA DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 36 karşılaşmanın 16'sında galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, 12 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 8 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

  • Trendyol Süper Lig
  • Gençlerbirliği - Trabzonspor
  • Canlı Anlatım

