Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelenin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Davinson, Eren, Lemina, İlkay, Asprilla, Sallai, Sane, Barış Alper.

Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor.

Sezonda 12 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyetle 46 puan elde eden Göztepe ise 5. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

OSIMHEN VE ABDÜLKERİM, GÖZTEPE KARŞISINDA YOK

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında görev alamayacak.

Tedavisi devam eden Osimhen ile Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, yarın forma giyemeyecek.

Milli takımdan sakat dönen Brezilyalı Gabriel Sara'nın durumu ise maç günü belli olacak.

EREN ELMALI, SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda sonraki Kocaelispor maçında görev alamayacak.

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK

İzmir temsilcisinde Bokele kart cezalısı olduğu için maç görev yapamayacak. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır'ın karşılaşmada forması giymesi beklenmiyor.

64. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 63 maçtan 38'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 102-46 üstünlüğü bulunuyor.