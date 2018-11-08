CANLI İZLE Genk Beşiktaş BJK maç skoru şifresiz izle Genk Beşiktaş maçı izle beIN SPORTS AZ TV İdman TV CBC Sport canlı izle

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GENK BEŞİKTAŞ UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi’ndeki 3 temsilcimizden biri olan Beşiktaş, gruptaki dengeleri belirleyebilecek mücadelede 3 puan almak istiyor. 8 Kasım 2018 Perşembe günü oynanacak gruptaki 4. mücadele TSİ saat 20:55’te başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM NE?



Son 5 resmi karşılaşmasında aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Siyah-Beyazlı ekip Göztepe, Genk ve Başakşehir’e yenilmiş Konyaspor ile deplasmanda berabere kalmıştı. Son 5 karşılaşmadaki tek galibiyetini Çaykur Rize Spor karşısında alan Beşiktaş mücadeleden 4-1 galip ayrılmıştı. GENK BEŞİKTAŞ





RACİNG GENK’TE SON DURUM NE?



UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda 4. haftaya girilirken grup liderliğini elinde bulunduran Genk mücadeleden galip gelerek gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantilemek istiyor. Bir süredir formda takımlar arasında bulunan Genk son 15 karşılaşmasında sadece 1 kez mağlup oldu. Sarpsborg mağlubiyeti dışında yenilgisi bulunmayan Genk’te Jhon Lucumi uyluk sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki 3 temsilcimizden biri olan Beşiktaş, gruptaki dengeleri belirleyebilecek mücadelede 3 puan almak istiyor. 8 Kasım 2018 Perşembe günü oynanacak gruptaki 4. mücadele TSİ saat 20:55’te başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ BELÇİKA’YA GİTTİ



Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla Belçika'ya hareket eden siyah-beyazlı kafilede, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Adriano Correia, yer almadı. Sakatlığı süren Gökhan Töre'nin yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın, kafilede bulunmuyor.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN GENK İTİRAFI



Ayrıca, kulüp yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu da takımla Belçika'ya gitti.



Beşiktaş'ın 20 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:



Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek.

Genk - Beşiktaş muhtemel 11'ler...



Genk: Vukovic, Dewaest, Uronen, Lucumi, Paintsil, Malinovsky, Pozuelo, Heynen, Maehle, Ndongala, Samatta



Beşiktaş: Karius, Medel, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Babel



Beşiktaş, Genk’i yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Grup mücadelesine iyi başlayan ve ilk maçta evinde Sarpsborg’u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada deplasmanda Malmö’ye 2-0, sahasında Genk’e 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş, 3 maç sonunda 3 puanla son sırada bulunuyor. Genk ise 2 galibiyet ve bir yenilgi sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Gökhan Gönül sakat



Siyah-beyazlı takımda Genk maçı öncesi Gökhan Gönül’ün sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Tecrübeli oyuncu, sakatlığı dolayısıyla İstanbul’daki son antrenmanda yer alamadı. Beşiktaş’ta iki sarı kartı bulunan Gary Medel ise ceza sınırında bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'ne Sarpsborg galibiyeti ile başlayan Beşiktaş ardından çıktığı iki maçı da kaybetti. Siyah-Beyazlılar Malmö'ye deplasanda 2-0, Genk'e ise kendi sahasında 4-2 yenilmekten kurtulamadı. Beşiktaş grupta topladığı 3 puanla son sırada yer alıyor. Bu sezon Belçika Ligi'nde fırtınalar estiren Genk bu sezon henüz yenilgi yüzü görmedi. Philippe Clement'in öğrencileri çıktığı 14 maçta aldığı 10 galibiyet ve 4 beraberliktle 34 puan topladı ve lider durumda bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'ne Beşiktaş gibi 2. ön eleme turundan itibaren katılan Genk gruplara kadar oynadığı 6 maçın tamamını da kazandı. Belçik ekibi grupta ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikte lider durumda buluyor. Malmö ve Beşiktaş'ı yenen Genk sadece deplasmanda Sarpsborg'a mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ın durumu kritik



Beşiktaş için Genk karşılaşması Avrupa macerasını belirleme açısından büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılar dördüncü maçlar öncesinde 3 puan ile grubun son sırasında bulunurken, 6 puanlı Genk lider durumda. 2'nci Malmö ve 3'üncü sıradaki Sarsborg ise 4 puanda.



İki hafta önce Vodafone Park Stadı'nda 4-2 gibi farklı bir skorla mağlup oldukları rakibini deplasmanda yenerek gruptaki iddiasını güçlü bir şekilde son iki maça taşımak isteyen Beşiktaş için beraberlik bile son iki maç öncesinde önemli olacak. Diğer yandan siyah-beyazlıların Genk'e yenilip Malmö-Sarpsborg karşılaşmasında iki takımdan birinin galip gelmesi halinde aradaki puan farkı açılacağı için Malmö-Sarpsborg maçının berabere bitmesi de oldukça önemli.



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 214. maçına çıkıyor



UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Belçika’nın Genk takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 214. mücadelesini yapacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 213 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 284 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 304 gol gördü.



Beşiktaş’ın Avrupa performansı



Siyah-beyazlılar, Genk mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi’nde 112. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 111 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 178 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 135 gol gördü.



3 kez çeyrek final oynadı



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde mücadele etti.



Belçika takımlarıyla 8. maç



Beşiktaş, Belçika temsilcileriyle 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce bu ülke takımlarına 7 kez rakip olan siyah-beyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlik alırken, 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 11 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, Belçika takımlarına karşı ilk sınavını 1996-1997’de UEFA Kupası’nda Molenbeek karşısında verdi. Deplasmandaki karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, İstanbul’daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı. Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda yine aynı organizasyonda bu sefer bir başka Belçika ekibi Standard Liege’in karşısına çıkarken, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.



Siyah-beyazlı takım, bu ülke ekiplerine karşı son üç mücadelesini Club Brugge karşısında verdi. 2006-2007’deki UEFA Kupası’nın grup mücadelesinde oynanan tek maçta rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2014-2015’te ise UEFA Avrupa Ligi’nde bu ekibe 2-1 ve 3-1 yenildi. Genk ile ilk kez bu sezon karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine ilk maçta 4-2 mağlup oldu.



Güneş yönetiminde 36. maç



Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa’da 36. karşılaşmasını yarın yapacak. Siyah-beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Genk karşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 36 müsabakaya yükseltecek. Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 35 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, Güneş’in teknik direktörlüğünde 35 Avrupa mücadelesinde toplam 60 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.



En farklı galibiyeti de Güneş ile aldı



Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı Vodafone Park’ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa’daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.



En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu



Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor. Beşiktaş’ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11’er kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 7 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş’ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4 ile Vagner Love dörder, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Pepe, Jeremain Lens ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

Sakat futbolcular kadroyu etkileyecek



Teknik direktör Şenol Güneş, bu sezon bir çok maçta olduğu gibi Genk karşısına da bir önceki maçtan faklı bir kadro ile çıkacak.



UEFA listesinde ismi olmayan Atiba ile Güven Yalçın kadroya alınmayacağı kesin olan iki isim. Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adriano'nun da riske edilmesi beklenmiyor. Arka adelesinde zorlanma hissettiği için dünkü idmana çıkmayan Gökhan Gönül'ün durumu ise bugün öğle saatlerinde netlik kazanacak. Gökhan Gönül'ün Belçika'ya götürülmemesi ise yine planları değiştirecek bir sakatlık olacak. İlk etapta geri dörtlüyü Gökhan Gönül-Pepe-Vida-Caner'den oluşturan ve Necip'i orta sahada oynatmayı planlayan Güneş, Gökhan Gönül'ün olmaması durumunda Necip'i sağbeke çekecek. Bu durumda da orta sahada Medel'in yanında Oğuzhan veya Tolgay Arslan'dan biri oynayacak. Adriano'nun oynamayacak durumda olması Şenol Güneş'in hücum dörtlüsünü de etkilemiş durumda. Eğer Brezilyalı oyuncunun sakatlığı geçseydi sol bekte Adriano, önde Caner'i oynatması beklenen Güneş'in santrfor tercihi de Babel olacaktı. Ancak Adriano iyileşmediği için Babel'i yine sol öne koyacak olan tecrübeli teknik adam santrafor olarak Mustafa Pektemek'i oynatacak ve onu Quaresma ve Ljajic ile destekleyecek.



Avrupa'da deplasman sıkıntısı



Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve 6'ncı sıraya kadar düşen Beşiktaş, benzer kötü performansı Avrupa maçlarında da gösteriyor.



Elemelerle birlikte Avrupa Ligi'nde 9 maça çıkan siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. 5 galibiyetin 2 tanesini elemelerin en zayıf takımlarından B36 Torshavn'a karşı alan Beşiktaş, Linz , Partizan ve Sarpsborg'u kendi sahasında yendi. Linz ve Partizan'ı rövanşta deplasmanda yenemeyen siyah-beyazlılar, Linz'e kaybedip Partizan ile berabere kalırken, grupta karşılaştığı Malmö'ye deplasmanda, Genk'e de kendi sahasında yenildi. Ligde son 5 deplasmandan galibiyet çıkartamayan Beşiktaş, aynı durumu Avrupada da yaşadı ve son 3 deplasmanda galibiyet alamadı.