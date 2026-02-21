Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başladı. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Samet Çavuş yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturuyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi.

Ligde geride kalan 22 haftalık bölümde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

İyi bir sezon geçirmeyen Konyaspor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 20 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, 23. hafta öncesinde 14. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun 6. haftasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

SONRASINDA JUVENTUS DEPLASMANINA GİDECEK

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Juventus ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor. Galatasaray, Konyaspor mücadelesinin ardından 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Juventus'a konuk olacak.

"Cimbom" sahasında 5-2 yendiği Torino ekibi karşısında iyi bir sonuç alarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

50. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya geliyor.

1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette 49 lig maçı geride kaldı. İki takım arasındaki söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, Konya temsilcisi 33 golle karşılık verdi.