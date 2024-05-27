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Spor

CANLI | Kutlamalar başladı! Galatasaray kafilesi, Rams Park'ta

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı, kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a ulaştı. İşte o görüntüler...

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:08 - Güncelleme:
CANLI | Kutlamalar başladı! Galatasaray kafilesi, Rams Park'ta
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2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaştı.

DETAYLAR 24 TV'DE

Sarı kırmızılılar, 24'üncü kupasını taraftarı önünde kaldıracak. Detayları 24 TV Muhabiri Veysel Mete Kılıç aktardı.

CANLI AKTARIM

20.50 | Şampiyon olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın kupası verildi.

20.20 | Şarkıcı Edis, dans ekibiyle birlikte sahneye çıktı.

20.15 | Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamalarında İsrail'i protesto etti.

20.09 | Sanatçı Zara, "Çocukluk aşkımsın" şarkısını seslendirdi.

19.50 | Rapçi Uzi, Emir Can İğrek'in ardından sahneye gelerek Galatasaray için seslendirdiği "Şampiyon" şarkısını söyledi.

19.40 | Sanatçı Emir Can İğrek, sahneye çıktı.

19.29 | Galatasaray'ı taşıyan otobüs RAMS Park'a geldi.

19.20 | Abdülkerim Bardakcı: "Ben iyiyim, mükemmelim"

19.04 | Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce: "Birbirini çok seven ve son derece destekleyen çok güzel bir ekip var. Biz de sağlık ekibi olarak elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. İnşallah gelecek sezon 5. yıldızı da hep birlikte kutlayalım."

18.00 | Galatasaray Futbol Takımı, Galatasaray Lisesi'den Rams Park'a hareket etti.

17.57 | Galatasaray Futbol Takımı, Galatasaray Lisesi'nde bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

17.45 | Galatasaray Lisesi'nde yapılan şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli bir taraftar da katıldı.

İşte o görüntüler...

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