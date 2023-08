Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Tek hedefimiz turu geçmek

Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları:

"Şampiyonlar Ligi alanında, arenasında yeniden bulunmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Çok hızlı bir ara oldu. Kısa tatilden sonra hemen başladık. Oyuncularımın hem fiziksel hem mental adaptasyon problemleri var. Bunun ilk maçta sıkıntılarını yaşadık. İkinci maç için buraya avantajlı skorla döndük. Tek hedefimiz turu geçmek. Yeni gelen oyuncuların hepsinin performansları gün gün artıyor. Yavaş yavaş onları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Bu tur için kullanamadığımız oyuncularımız var. Galatasaray kalitesi, oyun anlayışı, kendi sahasındaki performansını ortaya koymak istiyoruz. Seyircimizle beraber bir antrenman yaptık, psikolojik olarak yukarıya çıktık. Taraftarların isteklerini biliyoruz. Türkiye'nin Avrupa'daki puan yarışında galibiyetlere ihtiyaç var. Maddi, manevi bir sürü bahane var. Takım olarak hazırız, turu geçen taraf olmak istiyoruz.

SORU: TRANSFERDE PUZZLE'IN EKSİK PARÇALARI NERELER?



"Benim önümdeki puzzle, Şampiyonlar Ligi elemesi. Transferleri, bundan sonraki durumu düşünmüyorum. Sahaya, maça, Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmalıyız. Yarınki maçı kazanıp bir sonraki tura daha hazır olmak. Tabii isimler gelecek gidecek ama ana düşüncem yarınki maç."

HALİL DERVİŞOĞLU VE CEDRIC BAKAMBU

"Halil ilk maçta süre aldı. Geç katıldı aramıza. Hazırlık maçının bir bölümünde, ilk maçta süre aldı. Bakambu yüzde 60'larda... Oyuncularımız kadro içinde başlayabilirler, devam edebilirler. Karar vermedik, vereceğiz. İkisi de yarın kadroda olacak, bizimle olacaklar. Yarın tam değerlendirmeyi yapacağız."

"HAZIR DEĞİLDİK"

"Yüzde 100 hazır olmadığımız bir maçtı psikolojik ve fiziksel olarak. Stadyumun atmosferi, sahanın durumu... Zaman zaman hatalar yaptık. İkinci maçta yapmayacağız. İlk maçta pozisyonlar, gol şansları verdik. İlk maç savunma performansımız, takım açısından iyi değildi. Bunu geliştireceğiz."

"Rotasyon yaptılar. Rakibin avantajı 24 lig maçı oynaması. Bir yandan da dezavantajı, ligi devam ederken bizle oynuyor. Pazar günü maç oynadı, seyahat etti. Normal çim onlar için bu kez dezavantaj, bizim için avantaj. Rakibin rotasyonuna bakmadan kendi oyunumuza odaklanacağız. Kendi oyunumuzu oynarsak maçı kazanır turu geçeriz. İlk maçta bize önemsenecek bir rakip olduklarını gösterdiler. Bu maçta daha çok önemseyeceğiz."

LUCAS TORREIRA AÇIKLAMASI

"Lucas Torreira'yı bugün yapacağımız antrenmanda deneyeceğiz. Ona göre yarın oyananacak maç için bir karar vereceğiz."

"VICTOR NELSSON KALMAK İSTİYOR"

"Kadromuzla ilgili değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Victor Nelsson da bunlardan biri ve o da kalmayı istediğini söyledi."

"ZAHA ÇOK YÖNLÜ"



Okan Buruk: "Zaha çok yönlü bir oyuncu. Böyle çok fazla oyuncu var. Dizilişimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Oradaki rolleri paylaştıracağız."

"DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

"Geçen seneye göre daha iyi durumdayız. Geçen sene, bu dönemdeki oyuncu sayımız ile şimdiki oyuncu sayımız farklı. Geçen senenin kadrosuyla devam ediyoruz. Geç katılan oyuncularımız var, hücum anlamında... Zaha, Bakambu, Icardi... Şu andaki en büyük sıkıntı bu. Diğer oyuncular 1 ay, bazıları 1 ayı da geçti bizimle çalışıyorlar. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. Her şeye her türlü hazırız. Her futbolcunun fiziksel farklılıkları var. Bazısı daha çabuk, bazısı daha sonra hazır oluyor. Antrenman yapıp gelen var, yapmayıp gelen var. Geçen seneden kadro ve moral olarak daha iyi durumdayız. Yarınki maç bizi moral olarak yukarı çekecektir. Oyuncularıma güveniyorum. Geçen sene oyun kalitelerini, becerilerini gösterdiler. Yarın bu kaliteye daha çok ihtiyacımız olacak. Yarın savunma yapan ve hızlı hücuma çıkan bir takım var. Bunları doğru yönetir, doğru uygularsak hazırız."

YERLİLER KİM OLACAK?

"Biz tek bir maça çıkacağız. Bir maç oynayacağız ve sezon bitecek, o maçta yerliler kim olacak diye konuşuyor. Çok fazla maç var. 20 takımlı bir lig, Avrupa, Türkiye Kupası var. Takvim çok geniş. Bütün mevkilerde rotasyon yapacağız, herkesi dinlendireceğiz, herkesi bazen oynatıp bazen oynatmayacağız. Herkesin, oyuncularımın da bu kurala takılmaması gerekiyor. Rotasyon yapacağız bu sezon mecburen. Geçen sene sadece lig olduğu için çok büyük oranda belli bir kadroyla oynadık, rotasyon yapmadık. Bu sene daha farklı olacak. İşim çok zor. Geçen sene de zordu. Bu kadar iyi oyuncuların olduğu bir takımı yönetmek... Antrenmanda bile zorlanıyoruz. Antrenmanda çift kale yaptığımız zaman dışarıda kalanlar oluyor. Bu bir hoca için çok zor. Zorlanacağız. Bu güzel bir zorluk. Elinizde oyuncu olması, olmamasından daha iyi olduğu için güzel bir zorluk. Başarıya odaklıyız. Galatasaray'a hizmet veriyoruz. Ben oldum, başkası oldu hiç önemi yok. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Özellikle bu sezon Avrupa'da başarı önemli. Bazen oynayacağız, bazen dışarıdan destek vereceğiz. Oynayan oynamayan oyuncuların verdiği katkı geçen sene daha iyi. Değişkenlikler var, tüm oyuncular hazır olmalı. Oyuncu karakteri, kişiliği olarak da iyi kişiliklere sahibiz. Bu benim işimi kolaylaştırıyor."

"BARIŞ ALPER ÇOK ÇALIŞIYOR"

"Barış Alper gelişimini çok net gösteriyor. Milli takımda da bunu gösterdi. Son oynadığı iki milli maçta da önemli işler yaptı. Barış bizim için çok değerli hem Türk olması hem iki kanatta merkezde oynayabilmesi... Öndeki 4 bölgeyi oynuyor. Milli takımda sağ bek bile oynadı. Barış önemli bir oyuncu, çalışıyor, gelişiyor, gelişime de açık. Açık olması da önemli. Kapalı oyuncular da oluyor bazen. İlerleme kaydetmeyen, anlattığınızda yapmayan oyuncular var. Barış bu anlamda gelişime açık. Barış'ı öndeki 4 mevkide de bu sezon kullanmak istiyoruz."

SORU: KİŞİSEL OLARAK EKSTRA BASKI HİSSEDİYOR MUSUNUZ?



"Baskı tabii ki hissediyoruz. Hayatım baskıyla geçti. Futbolcuyken de, teknik adamken de hissediyorsunuz. Teknik adamken ilk gösterilecek kişi sizsiniz. Psikolojik olarak hazır olmanız gerekiyor. Bir yandan da baskı bizi dinamik tutuyor, hırslandırıyor, güçlendiriyor. Bu yönden bakıyorum. Taraftarın karşısına idmanda çıkmak bile bir baskı. Çok fazla sorumluluğumuz var. Bu baskıyı kaldırabilecek güçte olduğumuzu geçen sezon gösterdik, bu sene daha iyi göstermeliyiz."