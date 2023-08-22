CANLI: Okan Buruk, açıklamalarda bulunuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.



Okan Buruk: "İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. İki takım için de tek hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Rakibimizin ne kadar istekli olduğunu biliyoruz. İki maç var. Ben rakibimizin güçlü bir rakip olduğunu ve kendi sahasında iyi işler yaptığını biliyorum ama biz de kendi kalitemizi ortaya koyacağız. İnşallah iki takım için de güzel bir maç olur"

Okan Buruk: "Birincisi burada Zalgiris'ten farklı olarak çok güzel bir atmosfer var. Daha farklı bir sentetik saha. Buradaki maçlarda topun güzel bir şekilde aktığını gördük. Antrenman yapacağız, sahayı tanıyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız."

Okan Buruk: "2 tur geçtik, bu turu da geçip kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde bulmak istiyoruz. Bu Türk futbolu için de çok önemli, değerli. Bu 2 turu geçen Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Zor bir takım karşı oynayacağız ama tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Finansal olarak ve oyuncuların, bizlerin bu heyecanı yaşaması, bu hiçbir parayla tarif edilemez. O yüzden isteğimiz, arzumuz bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmak."

Okan Buruk: "Tete'yle ilgili süreç devam ediyor. Buraya getirdik, yarın akşama kadar oynama izninin çıkma şansı var. Yarın akşam maç saatine kadar sonuç alabilirsek, olabilir. Alamazsak da bir sonraki maça yetişeceğini düşünüyoruz. Takımla olup, atmosfere alışsın istedik."

Okan Buruk: "Lig maçının ertelenmesi bizim için sevindirici oldu. 6 günde 3 maç oynayacaktık. Bu tüm takımlarımız için önemli. TFF'ye teşekkür ediyorum. Bu karar, tüm takımlarımızın Avrupa'da grup aşamasına kalması için çok önemli oldu. Dinlenme şansımız da olacak."



Okan Buruk: "Benim futbolculuğumda da, o zamanda da aynı atmosfer vardı. Yeni stadyumda da aynı atmosfer var. Burada tabii ki futbolun içindeki stattaki cehennem ortamını yaşatmak anlamında kullanılan bir şey. Bizim seyircimiz çok etkileyici. Burada rakiplerin üstünde kurduğumuz üstünlük önemli oluyor. Bunun bir benzetmesi. Molde taraftarının kendi stadyumunda ne kadar etkili olduğunu da seyrettiğimiz maçlardan gördük."