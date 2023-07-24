Okan Buruk: "Sahasında iyi oynayan bir takımla (Zalgiris) karşılaşacağız. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Avantajlı bir skor almak istiyoruz."

Okan Buruk: Zalgiris'in ligi devam ediyor. Suni çim olması da onlar için avantaj. Biz ilk resmi maça çıkacağız. Çok uzun bir ara vermedik. Sentetik saha için de kendi tesislerimizde antrenman yaptık. Kerem gibi bu sahada Milli Takım ile oynamış arkadaşlarımız var. Onlar bize sahayı anlattı.

Kerem Aktürkoğlu: "Galatasaray'ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. Zalgiris'e saygı gösteriyoruz. Rakibimizin güçlü yanları var, onları iyi analzi ettik. Zor olacak. Bize yakışanı yapıp, rövanş öncesinde avantajlı skoru alacağız."

SÜPER KUPA FİNALİ

Okan Buruk: "Süper Kupa'nın tarihi ve nerede oynanacağı belli değil. Azerbaycan'da olursa, oradaki taraftarlarımızla bir Süper Kupa sevinci yaşamak isteriz."



GALATASARAY'IN YERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'DİR



Kerem Aktürkoğlu: "Galatasaray'ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. Zalgiris'e saygı gösteriyoruz. Rakibimizin güçlü yanları var, onları iyi analiz ettik. Zor olacak. Bize yakışanı yapıp, rövanş öncesinde avantajlı skoru alacağız."

Kerem Aktürkoğlu: "Şampiyonlar Ligi müziği ile sahaya çıkmadım, bu hayallerim arasında. Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Ülke olarak bu elemelerden kurtulup, direk gruplardan başlamalıyız. Kaliteli oyuncuların transferi beni mutlu ediyor. Geçen sene yaptıklarımız ortada. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene de Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz."

Okan Buruk: "Çok iyi oyuncularım var. Başarılı kadroyu büyük ölçüde koruduk. Artık transfer değil de sahaya odaklanmak istiyorum çünkü çok değerli ön eleme maçları var. Transferler geliyor gidiyor, bir heyecan oluyor ama bizim heyecanımız Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek."



Okan Buruk: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Oyuncularımız, stadımız, taraftarımız... Buna hazırız. Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadım. İnşallah bunu Galatasaray'da da gerçekleştiririm.

"WİLFİRED ZAHA İLE TRANSFER ÖNCESİ GÖRÜŞTÜNÜZ MÜ? KAÇ YILDIZ TRANSFERİ DAHA OLACAK?"



Okan Buruk: "Transferler için yüz yüze konuşuyoruz, video konferans yapıyoruz. Bir oyuncunun, hocasında bilgi alması önemli. Tek düşüncemiz Şampiyonlar Ligi. Transferi kenara bıraktık. İstediklerimiz ve düşündüklerimiz belli. Erden Bey, yönetim gerekeni yapıyor. Ben sahaya odaklandım. Transferi düşünmüyorum. Çok iyi oyuncularım var. Sahaya odaklanmak istiyorum. Değerli eleme maçları oynayacağız. Transferler gelir, gider... Bizim heyecanımız Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek."

Okan Buruk: "Transferde listelerimiz belli. Erden bey ve başkanımız, yönetimimiz çalışma içerisinde. Ben sahaya odaklandım. Çünkü çok önemli Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarımız var. Şu an çok fazla transferi düşünmüyorum. Çok iyi oyuncularım var. Listemizdeki bir çok oyuncuyla yüz yüze de görüşüyoruz. İstediklerimiz, düşündüklerimiz belli. Erden Bey ve Dursun başkanımız transferlerle ilgileniyor. Bizim şu anki odağımız Şampiyonlar Ligi ön eleme turu."

