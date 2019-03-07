CANLI | Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor

İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar

"Beşiktaş ailedir, doğruların, ilkelerin takımıdır. Büyük Beşiktaş taraftarı beni sevdi, kucakladı. Kısa bir sürede kalsa da Beşiktaş taraftarına karşı bu duygularımda hiçbir şey değişmedi. Mayıs'ı görmek istemeyenler var, inşallah onlarda daha çok Mayıs görür. Yaşımdan rahatsız olanlar var, onlara da benim yaşım nasip olsun. Kin ve nefret tohumlarının ötelendiği bir hayalim var."

"FİKRET ORMAN'IN İSTEĞİYLE GELDİM"

"Bundan 4 yıl önce başkanımız Fikret Orman'ın isteğiyle geldim. Beşiktaş ailedir, doğruların ve ilkelerin takımıdır. Büyük Beşiktaş taraftarı beni sevdi ve kucakladı. Kısa bir süre kalsa da Beşiktaş taraftarına karşı bu duygularımda hiçbir şey değişmedi. Trabzon'da da bizi efsane, hem yok sayanlar oldu. Dediğim gibi Trabzon'un kendisiyim. Sahaya ismimin verilmesi beni büyütmez. Daha önce yaptıklarım ve ilkelerim beni büyütür. Yanlışlarım da eleştiri getirir. Bir yere mal olmak kolay değil."

"FİKRET ORMAN'LA NE GİBİ BİR KAVGAM OLABİLİR?"

"Benim Fikret Orman ile ne gibi bir kavgam olabilir? Başkan beni yönetiyor! Beşiktaş'ın ekonomisi ile beklentisi arasında bir çelişki olduğu gerçektir. Bu çelişkileri düzeltmezsek her kulüpte daha büyük facialar olacaktır. Burada ayrılmak için değil, daha büyük başarılar için görev yapmaya çalıştım. Bazen ayrılık kaçınılmaz hale geliyor, bazen de en güzel şekilde ayrılmamız gerekiyor. Hayat hesapla değil, nasiple yaşanır. Bizimki de öyle."

Ayrıntılar geliyor...