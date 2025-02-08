Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Jakob Alexander Sundberg görev yapıyor.

Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 8'er galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. "Kara kartal" topladığı 32 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş, Sivasspor'u mağlup ederek 15 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 maçın 6'sını kazanan, 5'inde berabere kalan, 10'undan da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 23 puanla 15. basamakta yer alıyor.

Net Global Sivasspor, ligde yaptığı son 10 mücadelede ise rakiplerine 1 kez üstünlük sağladı. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Moutoussamy, Tolga, Charisis, Simic, Efkan, Manaj

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rashica, Immobile.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Sivasspor deplasmanına birçok eksikle gitti.

"Kara kartal"da sarı kart cezalısı Rafa Silva'nın yanı sıra sakatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista ve Necip Uysal kadroda yer alamayacak.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta 3 oyuncu, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligde üçer sarı kartı bulunan kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile Ciro Immobile, kırmızı-beyazlılar önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

AYRILIKLAR

Siyah-beyazlılarda Sivasspor karşılaşması öncesinde hafta içinde iki ayrılık yaşandı.

Beşiktaş sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiraladığı Cher Ndour'un sözleşmesini feshederken, oyuncu İtalyan takımı Fiorentina'ya transfer oldu.

Libyalı oyuncu Moatasem Al-Musrati ise Fransa temsilcisi Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.

LİGDE 38. RANDEVU

Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 37 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 19 kez sahadan galip ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekibe 12 kez mağlup olan Beşiktaş, 6 maçta ise puanları rakibiyle paylaştı.

"Kara kartal" rakip fileleri 53 kez havalandırırken, Sivasspor'un ise bu maçlardaki 39 golüne engel olamadı.