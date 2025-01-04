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Spor

CANLI SKOR: Samsunspor-Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi4 Ocak 2025 Cumartesi 16:31 - Güncelleme:
CANLI SKOR: Samsunspor-Trabzonspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Mücadele, beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

11'LER BELLİ OLDU

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Yunus, Soner G., Bennasser, Celil, Kingsley, Holse, Emre, Marius

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Serdar, Malheiro, Eren, Ozan, Lundstram, Cham, Cihan, Nwakaeme, Banza

TRABZONSPOR BİR İLK PEŞİNDE

Ligde en son Sipay Bodrum FK'yi sahasında 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Reeder Samsunspor'u da mağlup ederek bu sezon ligde ilk kez art arda 2 maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

En son dış sahada geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i İstanbul'da 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

230 GÜNLÜK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYORLAR

Ligde bu sezon 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine Karadeniz'de son vermiş olacak.

Puan cetvelinde 19 puanla 13. sırada yer alan bordo-mavili takım, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.

Trabzonspor'da Stefan Savic'in sakatlığı bulunuyor.

SAMSUN, 30 PUAN TOPLADI

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça Samsunspor; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Samsun ekibi, topladığı 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Trabzonspor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 19 puanla 13. sırada yer alıyor.

SAMSUNSPOR'DA 4 YABANCI KADRODA YOK

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da izinden geç dönen 4 yabancı futbolcunun Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait, Noel tatili sonrasında takıma geç katıldıklarını bildirildi.

Teknik direktör Thomas Reis'in taktik çalışmalara katılmayan 4 oyuncunun Trabzonspor karşılaşmasında form giyemeyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Bu oyuncularımız hafta içi takımdan ayrı yürüttükleri bireysel çalışmaların ardından pazar günü yapılacak antrenmanla birlikte takımla normal çalışmalara katılarak Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüreceklerdir. Belirtmek isteriz ki her hangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması söz konusu olmamıştır, olmayacaktır."

Öte yandan Samsun ekibinde Hollandalı futbolcu Van Drongelen de kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

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