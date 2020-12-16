İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8113
  • EURO
    9,5076
  • ALTIN
    465.703
  • BIST100
    1392.45
Spor

CANLI! Trabzonspor - Adana Demirspor

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:31
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı hakem Alper Çetin'in yönetiyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza

ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Rassoul, Tayyip Talha, Chedjou, Semih, Traore, Hamza, Gökhan, Kosecki, Sedat, Lanzafame

CANLI SKOR (İkinci yarı oynanıyor)

Trabzonspor 1-1 Adana Demirspor

Goller: 48' Yunus Akgün, 55' Vitor Hugo

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.