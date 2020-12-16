Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u ağırlıyor.
Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı hakem Alper Çetin'in yönetiyor.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza
ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Rassoul, Tayyip Talha, Chedjou, Semih, Traore, Hamza, Gökhan, Kosecki, Sedat, Lanzafame
CANLI SKOR (İkinci yarı oynanıyor)
Trabzonspor 1-1 Adana Demirspor
Goller: 48' Yunus Akgün, 55' Vitor Hugo