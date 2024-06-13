Türkiye, Milletler Ligi'ndeki 10. maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.
CANLI: 2. SET OYNANIYOR
1. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 25-17 TÜRKİYE
Ay-yıldızlılar, Hong Kong'da oynadığı ilk maçta Talyand'ı 3-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.
"Filenin Sultanları", organizasyonda şu ana kadar çıktığı 9 maçta ise 7 galibiyet elde etti.
A Milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.
Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında kalan maçlarının programı şöyle:
13 Haziran Perşembe:
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi:
15.30 Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar:
12.00 Türkiye-Brezilya