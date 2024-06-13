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Spor

CANLI | Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hong Kong'da düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasının 2. maçında bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor.

13 Haziran 2024 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
CANLI | Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
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Türkiye, Milletler Ligi'ndeki 10. maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.

CANLI: 2. SET OYNANIYOR

1. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 25-17 TÜRKİYE

Ay-yıldızlılar, Hong Kong'da oynadığı ilk maçta Talyand'ı 3-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

"Filenin Sultanları", organizasyonda şu ana kadar çıktığı 9 maçta ise 7 galibiyet elde etti.

A Milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.

Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında kalan maçlarının programı şöyle:

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya

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