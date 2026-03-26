A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet, Abdülkerim, Mert Müldür, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda Güler, Barış Alper, Kenan, Kerem Aktürkoğlu.

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Hagi, Man, Mihaila, Birligea.

MAÇ KADROSUNA ALINMADILAR

Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Zeki Çelik, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy, Romanya maçının kadrosunda yer almadı.

A Milli Takım'da daha önce Aral Şimşir de sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

KAZANIRSAK FİNALDEYİZ

Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 648'inci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 360'ı resmi, 287'si özel toplam 647 maç oynayıp 1'i hükmen 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 279'u Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 895 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 647 müsabakanın 561'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

MİLLİLERİN EN ÇOK GOL YEDİĞİ TAKIM

Ay-yıldızlı ekip, 103 yıllık tarihinde oynadığı 647 maçta en çok golü Romanya'dan yedi.

Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 26 maçta 49 kez havalandırdı.

Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, tarihinde en çok maçı da 26 kezle Romanya ile yaptı.