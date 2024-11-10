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Spor

CANLI YAYIN: Fenerbahçe-Sivasspor

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

10 Kasım 2024 Pazar 16:26 - Güncelleme:
CANLI YAYIN: Fenerbahçe-Sivasspor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Maximin, Tadic, En-Nesyri.

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Turgunboev, Poungouras, Moutoussamy, Charisis, Garry Rodrigues, Keita, Koita.

JOSE MOURİNHO YİNE CEZALI

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçta da kulübedeki yerini alamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.

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