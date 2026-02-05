İSTANBUL 14°C / 10°C
CANLI YAYIN: Kocaelispor-Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşıyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

5 Şubat 2026 Perşembe 14:24
CANLI YAYIN: Kocaelispor-Beşiktaş
Beşiktaş, Türkiye Kupasında 5 Şubat Perşembe günü Kocaelispor'a konuk oluyor.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çaldı. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturuyor. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.

İki güçlü ekibin ligde ki son randevusunda sahadan mutlu ayrılan taraf 3-1 ile Beşiktaş oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Tiago, Felix, Yasin, Kartal, Wilfred Ndidi, Rashica, Jota, Devrim Şahin, Bilal Toure

Kocaelispor: Gökhan, Djiksteel, Balogh, Smolcic, Muhammer, Show, Keita, Tayfur, Churlinov, Agyei, Serdar

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK ASLLANI

Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok.

Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

KUPADAKİ 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak.

1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti.

Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.

