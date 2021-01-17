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Spor

Canlı yayında açıkladı! Mesut Özil: Allah'a şükürler olsun ki Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'yle anlaşan dünyaca ünlü futbol yıldızı Mesut Özil, katıldığı canlı yayında bu akşam İstanbul'da olacağını açıkladı. Mesut, 'Allah'a şükürler olsun ki Fenerbahçe oldu. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını!' diye konuştu.

17 Ocak 2021 Pazar 18:46 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 18:46
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Fenerbahçe hakkında ilk kez konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, NTV'de canlı yayına çıktı.

Mesut Özil'in açıklamaları şu şekilde:

"BİR FENERBAHÇELİ OLARAK O FORMAYI GİYMEYİ ALLAH NASİP ETTİ"

"Çok heyecanlıyım. Konuşmalarımda söyledim. Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum"

"Allah'a şükürler olsun ki Fenerbahçe oldu. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını!"

"Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok."

"Bu akşam ailemle İstanbul'a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olurum. Tam bilmiyorum, burası 3 saat önde galiba."

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