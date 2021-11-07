TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ın sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı.
Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin yediği gol net kaleci hatası. Berke Özer, Belçika'ya gitti oynadı ama tecrübe hatası var." dedi.
"Altay çok aranır." diyen Rıdvan Dilmen, "Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Konyaspor - Fenerbahçe maçının 70. dakikasında Konyasporlu Serdar Gürler ile çarpışan Altay Bayındır, acılar içerisinde yerde kaldı. Gözyaşları içerisinde oyundan çıkan Altay'ın yerine 72. dakikada Berke Özer girdi.
AMELİYAT OLDU
Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın ameliyat olduğunu açıklamıştı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.