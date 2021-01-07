07 Ocak 2021 Perşembe 23:39 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:46

Cenk Tosun'un Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Neden fazla şans bulamadığımı bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Burada oynamasam da Milli Takım'a gittiğimde goller atıyorum. Bence de hakkettiğim şansı bulamıyorum. Bu sezon Calvert-Lewin iyi bir sezon geçiriyor. Burada mücadelemi sürdürmek istiyorum. Şans bana gelecektir."

"TÜRKİYE'YE DÖNME GİBİ BİR NİYETİM YOK"



"Şimdilik Beşiktaş'a gelme düşüncem yok. Misyonumun dolduğunu düşünmüyorum, İngiltere'de kalıp, bayrağımızdan, vatanımızdan daha çok söz ettirmek istiyorum. Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok şu anda."

"ANCELOTTİ FENERBAHÇE'YE İMZA ATIYORMUŞ"



"Ancelotti ile çok konuşuyoruz. Parma'da hocalık yaparken Fenerbahçe ile görüşmüş, Aziz Yıldırım ile masaya oturmuşlar, imza attırmaya çalışmışlar. İstanbul'u çok beğenmiş, sonra olmadığını, Juventus'a gittiğini söylüyor."