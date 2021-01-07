İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ocak 2021 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3514
  • EURO
    9,033
  • ALTIN
    452.404
  • BIST100
    1522.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı! Cenk Tosun Ancelotti ile arasında geçen Fenerbahçe diyaloğunu anlattı
Spor

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı! Cenk Tosun Ancelotti ile arasında geçen Fenerbahçe diyaloğunu anlattı

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini belirtti. Cenk, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

07 Ocak 2021 Perşembe 23:39 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:46
ABONE OL

Cenk Tosun'un Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Neden fazla şans bulamadığımı bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Burada oynamasam da Milli Takım'a gittiğimde goller atıyorum. Bence de hakkettiğim şansı bulamıyorum. Bu sezon Calvert-Lewin iyi bir sezon geçiriyor. Burada mücadelemi sürdürmek istiyorum. Şans bana gelecektir."

"TÜRKİYE'YE DÖNME GİBİ BİR NİYETİM YOK"

"Şimdilik Beşiktaş'a gelme düşüncem yok. Misyonumun dolduğunu düşünmüyorum, İngiltere'de kalıp, bayrağımızdan, vatanımızdan daha çok söz ettirmek istiyorum. Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok şu anda."

"ANCELOTTİ FENERBAHÇE'YE İMZA ATIYORMUŞ"

"Ancelotti ile çok konuşuyoruz. Parma'da hocalık yaparken Fenerbahçe ile görüşmüş, Aziz Yıldırım ile masaya oturmuşlar, imza attırmaya çalışmışlar. İstanbul'u çok beğenmiş, sonra olmadığını, Juventus'a gittiğini söylüyor."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.