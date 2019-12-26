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Spor

‘Canlısı olsa bayılırım’

F.Bahçe’nin Youtube kanalındaki “Ne ki bu?” programına katılan Tolga Ciğerci, görmeden teşhis ettiği büyük oyuncak örümcek için böyle dedi ancak yılanı ise hiç korkmadan bildi.

Star Spor26.12.2019  00:43 - Güncelleme: 26.12.2019  00:43

F.BAHÇE’NİN Youtube kanalındaki yeni programı “Ne ki bu?”nun konuğu bu kez futbol takımının gurbetçi oyuncusu Tolga Ciğerci idi. Tolga görmeden gözleri kapalı olarak kutunun içindene konanları teşhis etmeye çalıştı. Oyuncak ayıyı, kaseti, kiviyi, ayvayı doğru bildi. Oyuncak örümceği de doğru tahmin etti. Ancak büyüklüğünü görünce, “Bunun canlısı olsa burada bayılırdım” diye espri yaptı. Hurmaya “Turunç renginde ben bunu biliyorum ama adını bilmiyorum” dedi. Ayvayı da bildi. Oyuncak yılanı da korkmadı ve doğru cevapladı.

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