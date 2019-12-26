‘Canlısı olsa bayılırım’

Star Spor 26.12.2019 00:43 - Güncelleme: 26.12.2019 00:43

F.BAHÇE’NİN Youtube kanalındaki yeni programı “Ne ki bu?”nun konuğu bu kez futbol takımının gurbetçi oyuncusu Tolga Ciğerci idi. Tolga görmeden gözleri kapalı olarak kutunun içindene konanları teşhis etmeye çalıştı. Oyuncak ayıyı, kaseti, kiviyi, ayvayı doğru bildi. Oyuncak örümceği de doğru tahmin etti. Ancak büyüklüğünü görünce, “Bunun canlısı olsa burada bayılırdım” diye espri yaptı. Hurmaya “Turunç renginde ben bunu biliyorum ama adını bilmiyorum” dedi. Ayvayı da bildi. Oyuncak yılanı da korkmadı ve doğru cevapladı.