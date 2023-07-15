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Spor

Cardiff City, Aaron Ramsey transferini duyurdu

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, büyük bir transfere imza attı. İngiliz ekibi, 32 yaşındaki başarılı oyuncu Aaron Ramsey'yi kadrosuna kattı.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 23:34 - Güncelleme:
Cardiff City, Aaron Ramsey transferini duyurdu
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Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere Championship ekibi Cardiff City, Galli futbolcu Aaron Ramsey'yi kadrosuna kattı.

Cardiff City Kulübü, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramsey ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transfer duyurusunda görüşlerine yer verilen Erol Bulut, "Bizim için harika bir gün. Aaron, kariyerine burada başladı ve şimdi hedeflerimize ulaşmamıza yardım etmek için döndü. Bu transferi mümkün kıldığı için kulüp sahibi Vincent Tan ve başkanımız Mehmet Dalman'a teşekkür ederim. Son 2-3 haftadır çok çalıştılar. Aaron, Premier Lig, İtalya ve Fransa'da harika bir kariyere sahipti. Şimdi de Cardiff'e evine döndü. Umarım bizimle son yılları da harika geçer ve umarım hayallerimizi gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine Cardiff City'de başlayan Ramsey, daha sonra Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers ve Nice formaları giydi.

Galler futbolunun yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan Ramsey, geçen sezon Nice'te 34 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

  • Cardiff City
  • İngiltere Championship
  • transfer

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