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Spor

Cardiff City, Nantes'ten 100 milyon euro istiyor!

Cardiff City, 2019 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli forvet Emiliano Sala için Nantes'ten itibar ve gelir kaybı nedeniyle 100 milyon euro istiyor.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 19:30 - Güncelleme:
Cardiff City, Nantes'ten 100 milyon euro istiyor!
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2019 yılında bir uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli forvet Emiliano Sala konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Cardiff City ile Nantes arasında geçtiğimiz hafta yaşanan anlaşmazlıkta Nantes'i haklı bulan CAS'a rağmen Cardiff City, Nantes'den gelir kaybı nedeniyle 100 milyon euro ve itibar zedelenmesi sebebiyle 10 milyon euro olmak üzere toplamda 110 milyon euro istiyor.

Ayrıca haberde, Cardiff City'nin Sala transferinde Nantes'in görevlendirdiği menajer Willie McKay'i de hedef aldığı ve bu trajediye onun da dahil olduğunu iddia ettiği yazıldı.

2 kulüp arasındaki dava 22 Haziran tarihinde Nantes Adalet Mahkemesi'nde görülecek.

  • Emiliano Sala
  • Cardiff City
  • Nantes

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