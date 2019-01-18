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Cardiff, Niasse transferini resmen açıkladı

Cardiff City, Everton'dan Oumar Niasse'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City,  Everton'da forma giyen Senegalli golcü Oumar Niasse'yi sezon sonuna kadar  kiraladığını duyurdu.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, Niasse'nin sezon sonuna kadar kiralanması  konusunda Everton ile anlaşmaya varıldığı ve 28 yaşındaki golcünün 29 numaralı  formayı giyeceği belirtildi.
 
İmza törenin ardından açıklamalarda bulunan Niasse, "Buraya geldiğim  için mutluyum. Birçok teklif aldım ama teknik direktör ve takım arkadaşlarımla  yaptığım görüşmelerin ardından bu kulübün doğru tercih olduğunu anladım."  ifadelerini kullandı.
 
Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da bu sezon  fazla forma şansı bulamayan Niasse, çıktığı 5 lig maçında golle tanışamadı.  Senegal Milli Takımı'nda 9 maçta görev alan Oumar Niasse, 2013-2014 sezonunda  Akhisarspor'da forma giymişti.

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