Carles Rexach: Bence Lionel Messi, paralı askerlerden oluşan PSG'de acı çekiyor

23 Şubat 2022 Çarşamba 00:53 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 00:53

Barcelona'nın eski teknik direktörü Carles Rexach, PSG takımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

PSG'yi paralı askerlerden oluşan bir ekibe benzeten Rexach, "Bence Messi, paralı askerlerden oluşan bir takım gibi olan PSG'de acı çekiyor. Neymar ve Mbappe gibi büyük isimlere sahip bir takım ama oyuncular bireysel oynuyor. Güzel, parlak bir futbol sergilemiyorlar. Sadece Neymar, Messi ya da Mbappe'nin bir maçta parlamasıyla maç kazanıyorlar. Takım oyunu oynamıyorlar. Orada herkes kendisi için oynuyor." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olmuştu.