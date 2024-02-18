Carlo Ancelotti: Acı veren puan kayıpları

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Maça çok iyi başladık, bir gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Rakibimiz penaltı kazanana kadar her şey çok iyiydi. Penaltı ile oyun değişti. Sonuç olarak bir puan aldık. Bizi mutlu etmese de devam edeceğiz. Çok iyi bir pozisyondayız." dedi.

Eleştiriler ile ilgili konuşan Ancelotti, "Bütün maçları kazanmak istiyoruz ama bazı acı veren beraberlikler olabiliyor. Bu bize ligi kazandıracak olumlu bir adım olabilir." ifadelerini kullandı.

Son olarak Ancelotti, "Beraberlik golünden sonra oynamayı sevmediğimiz bir formata döndük. İkinci yarı çözüm bulmakta zorlandık." açıklamasını yaptı.