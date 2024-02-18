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Spor

Carlo Ancelotti: Arda artık oynayacak durumda

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 25. hafta maçında yarın deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkabilecek durumda olduğunu söyledi.

AA18 Şubat 2024 Pazar 00:59 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Arda artık oynayacak durumda
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soruya, "İyi. İlk 11'de sahaya çıkabilecek durumda çünkü fiziksel olarak bunu kaldırabilir. Şimdi, aynı mevkide oynayan ve rekabet ettiği diğer takım arkadaşlarıyla mücadele etmesi gerek. Ona karşı sabırlı olmalıyız." dedi.

Madrid kentinin diğer bir takımı olan Rayo Vallecano'ya karşı oynayacakları derbi maçını da değerlendiren İtalyan teknik adam, "Vallecas her zaman zorlu. Geçmiş yıllarda da zorlu oldu, yarın da olacak. Bu hafta teknik direktörünü değiştirdi ve puana ihtiyacı var. Ekstra motivasyonları var. Kazanmak için en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız. Çünkü sezonun önemli bir döneminden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de sakat olan Antonio Rüdiger, Jude Bellingham, David Alaba, Eder Militao ve kaleci Thibaut Courtois'ın dışında kart cezalısı olan Ferland Mendy de 19 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

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