Carlo Ancelotti: Arda Güler çok güçlü bir yetenek

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Süper Kupa'da Atletico Madrid'i 5-3 yenerek finale çıktıkları karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Ancelotti'nin açıklamaları...

"ENERJİMİZİ SAKLADIK"

"Finale yükseldiğimiz için mutluyum. Çok zor bir maçtı. Kazanmayı başardık. Her iki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Bence biz sona biraz daha enerji sakladık ve kazandık."

"ARDA, REAL İÇİN ÖNEMLİ BİRİ OLACAK"

"Arda Güler 5-6 ay sakatlıkla uğraştı. Şu an çok iyi işler yapıyor. Real Madrid'de olduğu için çok mutluyuz. Arda Güler'i zorlamaya hiç gerek yok. Arda yeteneklerini gösterecek fırsatı bulacaktır. Biraz daha takıma adapte olması lazım. Müthiş bir kalite gösteriyor. Arda Güler ile ilgili çok mutluyuz. Sabırlı olmalıyız. Real Madrid için çok önemli biri olacak Arda Güler!"

"ÇOK GÜÇLÜ BİR YETENEK"

"Arda Güler sol ayağıyla çok güçlü bir yetenek. Özellikle çizgiler arasında çok iyi paslar verebiliyor. Genetiktir bu yetenek işi. Anne ve babasına bu geninden dolayı müteşekkiriz."

"MONTELLA İYİ İŞLER YAPIYOR"

"Vincenzo Montella çok iyi işler yapıyor. EURO 2024'te çok iyi işler yapmasını umuyorum."