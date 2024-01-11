İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2024 Perşembe / 1 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9891
  • EURO
    32,984
  • ALTIN
    1945.68
  • BIST100
    7874.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Carlo Ancelotti: Arda Güler çok güçlü bir yetenek
Spor

Carlo Ancelotti: Arda Güler çok güçlü bir yetenek

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Atletico Madrid galibiyeti sonrası Arda Güler hakkında konuştu. Milli futbolcunun zamanla daha çok fırsat bulacağına değinen İtalyan çalıştırıcı, 'Arda Güler sol ayağıyla çok güçlü bir yetenek. Özellikle çizgiler arasında çok iyi paslar verebiliyor. Genetiktir bu yetenek işi. Anne ve babasına bu geninden dolayı müteşekkiriz.' sözlerini sarf etti.

11 Ocak 2024 Perşembe 01:33 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Arda Güler çok güçlü bir yetenek
ABONE OL

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Süper Kupa'da Atletico Madrid'i 5-3 yenerek finale çıktıkları karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Ancelotti'nin açıklamaları...

"ENERJİMİZİ SAKLADIK"

"Finale yükseldiğimiz için mutluyum. Çok zor bir maçtı. Kazanmayı başardık. Her iki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Bence biz sona biraz daha enerji sakladık ve kazandık."

"ARDA, REAL İÇİN ÖNEMLİ BİRİ OLACAK"

"Arda Güler 5-6 ay sakatlıkla uğraştı. Şu an çok iyi işler yapıyor. Real Madrid'de olduğu için çok mutluyuz. Arda Güler'i zorlamaya hiç gerek yok. Arda yeteneklerini gösterecek fırsatı bulacaktır. Biraz daha takıma adapte olması lazım. Müthiş bir kalite gösteriyor. Arda Güler ile ilgili çok mutluyuz. Sabırlı olmalıyız. Real Madrid için çok önemli biri olacak Arda Güler!"

"ÇOK GÜÇLÜ BİR YETENEK"

"Arda Güler sol ayağıyla çok güçlü bir yetenek. Özellikle çizgiler arasında çok iyi paslar verebiliyor. Genetiktir bu yetenek işi. Anne ve babasına bu geninden dolayı müteşekkiriz."

"MONTELLA İYİ İŞLER YAPIYOR"

"Vincenzo Montella çok iyi işler yapıyor. EURO 2024'te çok iyi işler yapmasını umuyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.