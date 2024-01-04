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Spor

Carlo Ancelotti: Arda Güler süre alacak

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, evinde konuk ettikleri Mallorca'yı 1-0 mağlup etmelerinin ardından konuştu. Tecrübeli hoca, Arda Güler'e süre vermemesi üzerine de açıklamalarda bulundu.

4 Ocak 2024 Perşembe 00:31 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Arda Güler süre alacak
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 1-0 kazandıkları Mallorca maçının ardından Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzun süre sonra kadroda yer alan Arda Güler'in süre bulmaması hakkındaki soruyu değerlendiren Ancelotti, "Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak." dedi.

Arda'nın Real Madrid için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Carlo Ancelotti, "Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu." ifadelerini kullandı.

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