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Spor

Carlo Ancelotti: Arda Güler takımda kalacak

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in kulüpten ayrılmayacağını açıkladı.

9 Aralık 2024 Pazartesi 21:24 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Arda Güler takımda kalacak
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in kulüpten ayrılmayacağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atalanta maçı öncesi açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, takımın genç oyuncuları Endrick ve Arda Güler'in gelecekleri hakkındaki soruya yanıt, "Arda ve Endrick takımda kalacak. Daha fazla oynayabilirler ancak kimse için bir ön yargım yok." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncular hakkında konuşan Ancelotti, "Her maç en iyi takımı sahaya koymaya çalışıyorum. Gençlere karşı sabırlı olmak gerekiyor. Coşku getiriyorlar ancak genç oldukları için bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyor." sözlerini sarf etti.

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