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Spor

Carlo Ancelotti: Arda Güler yakında sahada olacak

Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı sebebiyle hazırlık maçlarında forma giyemeyen 18 yaşındaki yıldız oyuncu Arda Güler'in yakın zamanda oynayamaya hazır olacağını duyurdu.

27 Temmuz 2023 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Arda Güler yakında sahada olacak
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Amerika Birleşik Devletlerinde kamp yapan Real Madrid'de Milli futbolcu Arda Güler bir sakatlık yaşamıştı.

İspanyol devinin, Milan ve Manchester United ile oynadığı hazırlık karşılaşmalarında görev alamayan Arda Güler için İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'den açıklama geldi.

Sakatlığı bulunan kaleci Courtois'ın durumunu açıklayan Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığına da değindi.

64 yaşındaki teknik adam; "Courtois'nın ufak bir problemi vardı ve risk almadık. Bir sonraki maçta sahada olacak. Arda Güler gibi. O da çok yakında sahaya çıkacak' ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in ABD kampı, 30 Temmuzda Barcelona ve 3 Ağustos'taki Juventus karşılaşmaları ardından sona erecek.

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