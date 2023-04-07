Carlo Ancelotti: Asla Barcelona'da çalışmam

Carlo Ancelotti, La Liga'da lider Barcelona ile aradaki 12 puan farka rağmen takımın mücadelesini sürdürmesini istediğini ve Şampiyonlar Ligi maçları için lig maçlarının büyük bir önem taşıdığını belirtti.

"ASLA BARCELONA'DA ÇALIŞMAM"

"Xavi ile yer değiştirmek ister miydin?" sorusuna Carlo Ancelotti, "Xavi'ye ve Barça'ya çok saygım var ama kimse ile yer değiştirmek istemem çünkü dünyanın en iyi kulübündeyim. Hayatımda asla Barcelona'da çalışmam. Bu imkansız. Tüm geçmişim burada, dünyanın en iyi kulübünde. İnsanlar burada beni seviyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Ancelotti, "La Liga'yı hala önemsiyoruz çünkü iyi bir dinamiğe sahip olmamıza yardımcı oluyor. Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece savaşacağız" diye konuştu.

Sezon sonu sözleşmeleri bitecek Luka Modric, Karim Benzema ve Toni Kroos hakkında da konuşan İtalyan teknik direktör, Modric, Benzema ve Kroos'un gelecek sezon aramızda olacağına inanıyorum." açıklamasıyla yönetime göz kırptı.

"GELECEKTE HARİKA OLACAKLAR"

Kadroda bulunan diğer isimler hakkında konuşan Ancelotti, "Tchouameni, Camavinga, Valverde ve Ceballos gibi üst düzey yeteneklere sahibiz ve onlarda tarih yazacaklardır. Diğerlerinden farklı olacak ama harika işler çıkaracaklar." dedi.

"LA LİGA'YI BİR KENARA BIRAKMIYORUZ"

Takım olarak hedeflerinden bahseden Ancelotti, "Real Madrid, İspanya Kupası finaline bir bilet aldıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ni ana hedefi olarak görüyoruz. Ancak her ihtimale karşı La Liga'yı da önemsiyor ve bir kenara bırakmıyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne rekabete dahil olabilmek için hazırlanmanın en iyi yolu La Liga'da mücadele etmek." açıklamasını yaptı.

Real Madrid bu hafta sonu La Liga'da Villareal ile oynadıktan sonra 12 Nisan'da Santiago Bernabeu'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Chelsea'yi konuk edecek.

Carlo Ancelotti, Real Madrid ile çıktığı 101 resmi maçta maç başına 2.25 puan ortalaması yakaladı.