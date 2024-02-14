İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7605
  • EURO
    33,0434
  • ALTIN
    1970.93
  • BIST100
    9072.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Carlo Ancelotti: Başka bahane bulacağım
Spor

Carlo Ancelotti: Başka bahane bulacağım

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları 1-0 biten Leipzig maçının ardından konuştu.

14 Şubat 2024 Çarşamba 19:16 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Başka bahane bulacağım
ABONE OL

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynadıkları maçta orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi stoper bölgesinde görevlendirmişti.

Tecrübeli teknik adam bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, Fransız ismin savunmada görev almasıyla ilgili olarak, "Tchouameni pozisyonunu muhteşem bir şekilde koruyor. Sanki hayatı boyunca orada oynuyormuş gibi görünüyor. Ona acil bir durum olduğu için orada oynadığını söyledim. Onu artık orada oynatmak için başka bir bahane bulmalıyım." dedi.

TCHOUAMENI NE DEMİŞTİ?

Fransız orta saha Tchouameni, Leipzig maçı sonrasında 'Savunmada oynamaya devam edecek misiniz?' şeklinde gelen soruya, 'Hayır, lütfen dikkatli sorular sorun. Bence teknik direktörümüz de bizi izliyor. Ona yeni bir fikir vermeyin." cevabını verdi.

  • CarloAncelotti
  • RealMadrid
  • ŞampiyonlarLigi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.