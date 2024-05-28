İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2039
  • EURO
    35,0497
  • ALTIN
    2444.42
  • BIST100
    10677.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Carlo Ancelotti: Emekli olacağım

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, eflatun beyazlı kulüpten emekliye ayrılacağını açıkladı.

28 Mayıs 2024 Salı 18:17 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Emekli olacağım
ABONE OL

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, teknik direktörlük kariyerini Real Madrid'de sonlandıracağını açıkladı.

"BAŞKA TAKIM ÇALIŞTIRMAM"

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacağım. Burada emekli olacağım ama önce bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

ANCELOTTI'NİN BAŞARILARI

Kariyeri boyunca 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan deneyimli teknik adam, 2'si Real Madrid döneminde kaldırdı. Çalıştırdığı takımlarda 9 kez şampiyonluk yaşayan Ancelotti, 2 kez de yılın teknik direktör ödülünü kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.