Carlo Ancelotti: FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile ilgili sözlerim çarpıtıldı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kulüp olarak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na katılmayacaklarını açıkladı.

Turnuvada gelirlerin çok düşük olduğunu söyleyen Ancelotti, "Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılmayacak. Real Madrid'in tek bir maçı 20 milyon euro'dur. Tüm turnuva için bize bu parayı teklif ediyorlar. Olumsuz! Real Madrid, tıpkı diğer kulüplerin yaptığı gibi FIFA'nın davetini geri çevirecek!" ifadelerini kullandı.

REAL MADRID'DEN FARKLI AÇIKLAMA

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Real Madrid Kulübü, Carlo Ancelotti'nin aksine organizasyonun sorgulanmadığını ve katılım göstereceklerini ifade etti.

İşte Real Madrid'in açıklaması;

"Kulübümüz, FIFA tarafından önümüzdeki 2024/2025 sezonunda düzenlenecek olan yeni Dünya Kulüpler Kupası'na katılımının hiçbir zaman sorgulanmadığını bildirir. Dolayısıyla kulübümüz, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarımıza bir kez daha yeni bir şampiyonluğun hayalini kurdurmak için gururla ve büyük bir coşkuyla katılacağımız bu resmi yarışmada planlandığı gibi yer alacaktır."

ANCELOTTI: "SÖZLERİM ÇARPITILDI"

Yaşanan gelişmelerin üzerine bir açıklama yapan Carlo Ancelotti, "Verdiğim röportajda FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile ilgili sözlerim çarpıtıldı. Real Madrid ile şampiyonluklar için mücadele etmeye devam edeceğim. Bu bizim için önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 yılından itibaren yeni bir formatla oynanacağını açıklamıştı.

15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 32 takımla ABD'de oynanacak turnuva, 4 takımlı 8 gruptan oluşacak. Kupada ilk iki takım gruptan çıkacak ve rövanş olmadan turnuva sistemiyle oynanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada; Avrupa'dan 12 kulüp, Asya'dan 4 kulüp, Afrika'dan 4 kulüp, Kuzey Amerika'dan 4 kulüp, Güney Amerika'dan 6 kulüp, Okyanusya'dan 1 kulüp ve turnuvaya ev sahipliği yapacak ABD'den 1 kulübün yer alacağı açıklandı.

Turnuvaya katılacak takımlar ise şu şekilde belirlenecek;

Avrupa; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp ve kulüpler sıralamasından gelecek 8 takım.

Güney Amerika; 2021-24 yılları arasında Libertadores'i kazanmış kulüpler ve kulüpler sıralamasından gelecek 2 takım.

Afrika; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp ve kulüpler sıralamasından gelecek 1 takım.

Kuzey Amerika; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp.

Okyanusya; Kulüpler sıralamasından 1 kulüp.

Buna göre kupaya katılan takımlar şu şekilde oluşacak;

ASYA (4 KULÜP)



Al Hilal

Urawa Red Diamonds

2024 Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu

Asya'da son 4 yılın en iyi takımı

AFRİKA (4 KULÜP)



Al Ahly

Wydad Casablanca

2024 Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Afrika'da son 4 yılın en iyi takımı

KUZEY AMERİKA (4 Kulüp)

Monterrey

Seattle Sounders

Leon

2024 Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası şampiyonu

GÜNEY AMERİKA (6 KULÜP)



Palmeiras

Flamengo

Fluminense

2024 Libertadores Şampiyonu

G.Amerika'da son 4 yılın en iyi takımı

G.Amerika'da son 4 yılın en iyi 2. takımı

OKYANUSYA (1 KULÜP)



Okyanusya'da son 4 yılın en iyi kulüp

AVRUPA (12 KULÜP)



Chelsea

Real Madrid

Manchester City

2024 Şampiyonlar Ligi şampyionu

Avrupa'da son 4 yılın en iyi takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 2. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 3. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 4. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 5. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 6. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 7. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 8. takımı

EV SAHİBİ (1 KULÜP)



ABD'den bir kulüp