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Spor

Carlo Ancelotti hatasını kabul etti! Arda Güler'den özür diledi

İspanya devi Real Madrid sezonu Mallorca beraberliği ile açtı. Alınan sonucun ardından İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin değişiklikleri zamanında yapmamış olması büyük tepki topladı. Oyuncu değişikliğinde geç kalan ve Arda Güler'i 88. dakikada oyuna sokan başarılı çalıştırıcı maç sonucu milli yıldızdan özür diledi. İşte detaylar...

19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:04 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti hatasını kabul etti! Arda Güler'den özür diledi
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İspanya, Real Madrid'in Mallorca karşısındaki etkisiz oyununu, kaybedilen puanı ve Carlo Ancelotti'nin değişiklikleri yapmakta gecikmesini konuşuyor.

İlk yarıda iyi oynayan ancak ikinci yarı rakibin değişikliklerine yanıt veremeyen Real Madrid, La Liga'ya puan kaybıyla başladı.

Mallorca karşısında 1-1'den skoru döndüremeyen takımda hücum hattı etkili gibi gözükmesine rağmen ikinci gol gelmedi.

İspanyol basını Carlo Ancelotti'yi değişiklikleri geç yapmakla suçlarken İtalyan teknik adam bu konuda yorum yapmak istemediğini söyledi.

İkinci yarı düzenini kaybeden ve savunma ile hücum attı arasındaki bağlantısı kopan Real Madrid'de Ancelotti sorunu Modric'le çözmeye çalıştı.

Luka Modric hücum etkinliğini artırdı ancak gerideki boşluklar daha da arttı.

Toni Kroos'un yokluğunu ilk kez hisseden Real Madrid'de Ancelotti ikinci oyuncu değişikliği hamlesi için çok geç kaldı. 82. dakikada Arda Güler, Brahim Diaz ve Lucas Vazquez'i hazırlayan Ancelotti oyunun bir türlü durmaması nedeniyle bu oyuncuları ancak 87. dakikada oyuna sokabildi. Artık çok geçti ve Mallorca kalan dakikaları iyi kullanarak maçın berabere bitmesini sağladı.

Defensa Central Ancelotti'nin maç sonunda Arda Güler'le görüştüğünü ve oyuncudan özür dilediğini yazdı. İtalyan'ın basın önünde değilse bile kapalı kapılar ardından değişiklik yapmakta geç kaldığını kabul ettiği belirtildi.

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