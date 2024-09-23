Carlo Ancelotti ilk 11 için kararını verdi

LaLiga'nın 7. haftasında Real Madrid, yarın Santiago Bernabeu'da Alaves'i konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde soruları yanıtlayan Carlo Ancelotti, Alaves maçında rotasyon olabileceğini söyledi.

"Geçen maçta Vinicius yedek başladı, yarın da Mbappe mi?" sorusuna deneyimli teknik direktör, "Yarın bunu göreceksiniz ama rotasyonlar olacak." yanıtını verdi.

Espanyol maçında omzundan bir sakatlık yaşayan Jude Bellingham'ın iyi durumda olduğunu söyleyen Ancelotti, yıldız futbolcunun forma giyebileceğini ifade etti.

Bellingham, geçtiğimiz yıl sezon da omzundaki bir sakatlıktan dolayı sorun yaşamıştı.

ENDRICK İLK'DE BAŞLAYABİLİR

Real Madrid'in Espanyol maçı öncesinde Carlo Ancelotti, genç futbolcusu Endrick'ten övgüyle bahsetmişti.

Ancelotti Endrick için, "Önümüzdeki bazı maçlarda ilk 11'de yer alacak. Kalitesi ortada. Çok mütevazı, az konuşuyor ve çok çalışıyor. Bunu seviyorum." açıklamasında bulunmuştu.