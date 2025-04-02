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Spor

Carlo Ancelotti, İspanya'da vergi kaçırmak suçundan hakim karşısında

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid'deki ilk dönemiyle (2013-2015) bağlantılı İspanya Maliyesinden vergi kaçırma suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti, İspanya'da vergi kaçırmak suçundan hakim karşısında
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Madrid İl Mahkemesinde görülen davaya Ancelotti, eşi Mariann Barrena ile oğlu ve aynı zamanda Real Madrid yardımcı antrenörü olan Davide Ancelotti'nin eşliğinde geldi.

Basının büyük ilgili gösterdiği dava öncesinde mahkemeye girerken kısa bir açıklama yapan Carlo Ancelotti, şimdiye kadar olduğu gibi suçsuzluğunu savunup anlaşmak için değil, ifadesini vermek için geldiğini kaydetti.

Ancelotti, Real Madrid'deki ilk döneminde 2014'te 386 bin 361 avro, 2015'te 675 bin 718 avro olmak üzere toplamda 1 milyon 62 bin avro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Savcılık, İtalyan teknik direktör için 4 yıl 9 ay hapis cezası ile vergi borcunun vergi dairesi tarafından haciz yoluyla tahsil edilmesini, cezalarla birlikte toplamda 3 milyon 186 bin 237 avro ödemesini talep ediyor.

Carlo Ancelotti, şimdiye kadar hakkındaki iddiaları reddederek, suçsuz olduğunu savundu.

İspanya'da geçmişte aralarında teknik direktör Jose Mourinho, futbolculardan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Arda Turan gibi isimlerin de olduğu futbol dünyasından çok sayıda isim vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanmış, daha sonra maliye ile anlaşarak para cezası ile yasal süreci kapatmıştı.

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