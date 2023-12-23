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Spor

Carlo Ancelotti kararını verdi! Arda Güler için geri sayım başladı

Sakatlığını atlatan 18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler için Real Madrid'in deneyimli teknik direktör Carlo Ancelotti kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcı lige verilen aranın ardından Mallorca ile oynanacak maçta Arda Güler'e forma verecek. İşte detaylar...

23 Aralık 2023 Cumartesi 16:50 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti kararını verdi! Arda Güler için geri sayım başladı
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LaLiga'da Noel arasına lider giren Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Ancelotti, tatil dönüşü sakatlığını atlatan Arda Güler'e ilk kez forma şansı verecek.

İspanya'da Noel sebebiyle liglere ara verildi. Real Madrid takımı 29 Aralık'ra yeniden toplanacak.

Haberde Arda Güler'in artık hazır olduğunu düşünen İtalyan teknik adamın, tatil dönüşü milli oyuncuya şans vermeye hazırlandığı belirtildi.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Arda Güler'in 3 Ocak'ta oynanacak Mallorca maçında kesin olarak süre alması bekleniyor. Bu durumun Real Madrid taraftarlarını ve Arda Güler'i ciddi şekilde heyecanlandırdığı da yazıldı.

Üst üste 3 ciddi sakatlık geçiren Arda Güler, henüz Real Madrid formasını giyemedi.

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