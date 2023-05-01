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Spor

Carlo Ancelotti: Modric, cumartesi günkü maça hazır olabilir

Real Madrid'İn İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Luka Modric'in sağlık durumu hakında açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 16:03 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Modric, cumartesi günkü maça hazır olabilir
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde oynayacakları Real Sociedad maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

"CUMARTESİ HAZIR OLABİLİR"

Ancelotti, sakatlığı dolayısıyla 6 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan Kral Kupası finaline yetişip yetişemeyeceği belli olmayan Luka Modric hakkında, "Modric ile ilgili çok güzel haberlerimiz var. Cumartesi günkü maça hazır olabilir." ifadelerini kullandı.

"ALABA YARIN YOK"

Ayrıca sakatlıklar ve eksikliklerden bahseden İtalyan teknik adam, "Alaba yarın oynayamayacak, Valverde'nin durumu net değil, ona da bakmamız gerekiyor. Onların yanı sıra Benzema da bugün yorgundu, yarın kendisini iyi hissederse oynayacak." dedi.

"GİANNİS'İN AÇIKLAMALARI MUHTEŞEMDİ"

NBA'de Play-off'larda elenen Milwakuee Bucks'ın pivotu Giannis Antetoukounmpo basın toplantısında başarısızlıkla ilgili gelen soruya "Michael Jordan 15 yıl oynadı, 6 şampiyonluk kazandı. Diğer 9 yıl ise başarısızlıkla mı sonuçlandı?" açıklamasını yaptı. Bu açıklamaları takip ettiğini belirten Carlo Ancelotti, "Giannis'in başarısızlık ile ilgili açıklaması muhteşemdi. Ne spor ne de hayatta başarısızlıktan bahsedilemez. Başarısızlık, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmadığın zamandır." ifadelerine yer verdi.

"BU İKİ YILDA SORUN FORVETTE DEĞİLDİ."

Karim Benzema'nın devam ettiği sürece yeni bir forvete ihtiyaçları olmadını belirten Ancelotti, "Bu yıl forvet hattı çok iyi çalışıyor. Benzema'nın inişleri çıkışları oldu ama bu iki yılda sorun forvette değildi. Bugün biraz yorgundu ama yarın iyileşirse oynayacak. Herhangi bir rotasyon yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

Eflatun-beyazlılarda bugün gerçekleştirilen antrenmanda Militao, Modric, Valverde, Vinicius ve Mendy yer almadı.

Real Madrid, LaLiga'da yarın akşam TSİ 23.00'da Real Sociedad'a konuk olacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından yayımlanacak.

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