Carlo Ancelotti, Real Madrid'de devam edecek

Real Madrid ile devam edip etmeyeceği çok konuşulan Carlo Ancellotti, geleceğiyle ilgili kararını açıkladı.

İspanyol televizyonuna konuşan tecrübeli teknik adam Real Madrid ile 1 sene daha devam edeceğinin garantisini verdi.

Ancellotti, "Doldurmadığım 1 yıllık kontratım daha var. 10 Temmuz'da takımımın başında olacağım. Bundan emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Ancellotti'nin ismi Brezilya Milli Takımı ile de geçiyordu.

La Liga'yı ezeli rakibi Barcelona'nın 10 puan gerisinde iki sıradan tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de Manchester City'e elendi.

İki sezondur Real Madrid'i çalıştıran tecrübeli teknik adam Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, Dünya Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonluğu, La Liga Şampiyonluğu ve İspanya Kral Kupası Şampiyonluğu yaşadı.