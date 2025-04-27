Carlo Ancelotti, Real Madrid'de sona yaklaştı

Real Madrid, Barcelona'yla bu sezon oynadığı üçüncü maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Carlo Ancelotti'nin ekibi, LaLiga'daki maçı 4-0 kaybederken İspanya Süper Kupası'ndaki mücadelede rakibine 5-2 mağlup oldu.

İspanya Süper Kupası'nda dün oynanan final maçında ise Barcelona, uzatmalara giden karşılaşmada sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılıp şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal maçlarında alınan yenilgiler ve ligde Barcelona'nın gerisine düşülmesinin ardından Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin geleceği tartışmalara yol açmıştı.

Adı uzun süredir Brezilya Milli Takımı'yla anılan İtalyan teknik direktörün Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sky Sports'ta yer alan haberde Ancelotti'nin Brezilya'nın yeni teknik direktörü olmaya bir adım daha yaklaştığı belirtildi.

Görüşmelerin mayıs ayında da devam edeceği ve Ancelotti'nin gelecek hafta Real Madrid'den ayrılacağı ifade edildi. Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan bu yana deneyimli antrenörün peşinde olduğu ve 2026'daki turnuvada Ancelotti'yi takımın başında görmek istediği aktarıldı.

İki farklı dönemde Real Madrid'de çalışan Carlo Ancelotti İspanyol ekibinde Şampiyonlar Ligi (3), FIFA Kulüpler Dünya Kupası (2), UEFA Süper Kupa (3), FIFA Kıtalararası Kupa, İspanya Kupası (2), İspanya Süper Kupa ve LaLiga (2) şampiyonlukları yaşadı.