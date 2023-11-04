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Spor

Carlo Ancelotti resmen açıkladı! ''Arda Güler yarın kadroda olacak''

Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü Carlo Ancelotti'den sürpriz bir açıklama geldi. İtalyan çalıştırıcı yaptığı açıklamada Arda Güler'in pazar günü oynanacak Rayo Vallecano maçında kadroda yer alacağını duyurdu. İşte detaylar...

4 Kasım 2023 Cumartesi 14:54 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti resmen açıkladı! ''Arda Güler yarın kadroda olacak''
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde pazar günü Rayo Vallecano ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, sakatlığını atlatan Arda Güler için de konuştu. Ancelotti, "Arda Güler, maçın kadrosunda yer alacak" dedi.

Ancelotti ayrıca, "Takımla birlikte antrenman yapıyor, elbette dakikalara ihtiyacı var. Durumunu düzeltmek için özel bir plan hazırlayacağız" sözlerini sarf etti.

Real Madrid'in Rayo Vallecano ile karşılaşacağı müsabaka pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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