Carlo Ancelotti: Teknoloji hayatımızı çok değiştirdi

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, futbolda geçmişe oranla yaşanan değişime dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Oyunun eski halinden eser kalmadığını söyleyen Ancelotti, "Futbol değişti, değişiyor ve değişecek. Hem oyun kuralları hem de antrenman metodolojisi değişecek. Şu an oynanan ile 1990'da oynanan oyunun alakası yok. Oyuncular çok daha profesyonel hale geldi." dedi.

Kendi kariyerine değinen Ancelotti, "Çalışmaya başlayalı 30 yıl oldu ama hala işimi yapabiliyorum. Demek ki şartlara iyi ayak uydurmuşum. Teknoloji hayatımızı çok değiştirdi. Ekibimdeki yardımcılarım bana eski kafalı diyor. Teknolojiyi kullanmayı seviyorum ve bence kullanıyorum da." sözlerini sarf etti.

Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, La Liga'da Girona'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.